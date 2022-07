Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une voiture frappée par la foudre (USA)

Une voiture est frappée par la foudre :



Lightning Strikes Deputy's Patrol Car (CAUGHT ON CAMERA)

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:41

Re: Une voiture frappée par la foudre (USA)

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8386 Karma: 3600 J'espère qu'ils vont bien mais vers la fin ça reste une belle image de la foudre de tout près.

Contribution le : Aujourd'hui 19:58:17