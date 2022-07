Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un ouvrier suspendu au-dessus d'un chantier de construction à Toronto 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45989 Karma: 23932 Mardi, un ouvrier a été suspendu par les bras à une sangle reliée à une charge qui était manipulée par une grue au-dessus d'un chantier de construction à Toronto, au Canada. Il s'est emmêlé une main avec la sangle après avoir accroché la charge. Heureusement, il a retrouvé le sol sans être gravement blessé.





Meanwhile in Toronto…..ouvrier

Contribution le : Aujourd'hui 22:38:28