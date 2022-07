Un fou sur une autoroute

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45991 Karma: 23935 Un homme avec un sourire machiavélique arrache un rétroviseur d'une voiture prise dans un embouteillage sur une autoroute en Russie. Flippant !



Contribution le : Aujourd'hui 09:44:55

@Skwatek a écrit:

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:31