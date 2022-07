Apprenez les bons gestes

Options du sujet Imprimer le sujet

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 13010 Karma: 9248



J'encourage la kommunauté à prendre des notes

@Baba-Yaga Tu as des comptes à régler ?



Je rajoute : - Pas de talons hauts sur le parquet, par pitié.



Je rajoute : - Pas de talons hauts sur le parquet, par pitié.

- Ouvrir les noix, noix de coco avec le casse-noix ou le tournevis prévu à cet effet, marre des bouts des couteaux tordus.

- Arrêter de laver les surfaces bois à grande eau.

- Limiter le stockage des fringues au dressing.

- Limiter le stockage des chaussures au placard de l'entrée.

- Ne pas user jusqu'au fond le crédit de la CB en période de soldes.

...

