Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un agent de sécurité agressé pendant un concert 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45991 Karma: 23935 Un agent de sécurité est violemment agressé pendant un concert du groupe de rock Lindemann à Tel Aviv, en Israël.





Lindemann vs security guard [Live in Israel 1/1/2022] micros pied

Contribution le : Aujourd'hui 10:18:37

AlTi5 Re: Un agent de sécurité agressé pendant un concert 0 #2

Je poste trop Inscrit: 16/05/2006 22:25 Post(s): 12056 Karma: 2642 hahaha mais quel connard et je mec repart comme si de rien

Contribution le : Aujourd'hui 10:30:18