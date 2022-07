Tour de France, chute dans un secteur pavé à cause d'un spectateur imprudent

Pavé César Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5737 Karma: 3385

Oui et non.

Dans les secteurs pavés, il y a 3 trajectoires suivies par les coureurs, les hauts du pavé (au centre où passent les premiers coureurs) qui sont la voie à suivre et les bas côtés où passe le coureur en question où se déportent souvent ceux qui ont du mal sur les pavés.



Les spectateurs étaient bien trop prêt de la route et des trajectoires "classiques" des coureurs sur ce type de route.

