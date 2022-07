La musique de Benny Hill pendant l'interview d'un politique en Grande Bretagne.

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3988 Karma: 2274





INCREDIBLE SCENES



“THE BENNY HILL THEME TUNE” IS BEING BLASTED OUT ON SKY NEWS.



Pendant l'interview de Chris Philp (Sous-secrétaire d'État parlementaire à l'Économie numérique) sur Sky News, ou il s'exprimait sur la démission du Premier Ministre Boris Johnson on a pu entendre jouer la célèbre musique de la série Benny Hill.



Elle était jouée sur un haut parleur par un activiste anti brexit un petit peu connu pour ce genre de "blague". On peut voir également que cela a été fait à la demande de l'acteur Hugh Grant







Just for @HackedOffHugh as requested here today at the media circus… College Green. The Benny Hill theme tune.





