Après pas mal de temps, je me remet enfin à faire du stunt sur GTA, et pour l'occasion je m'essaye à un nouveau format plus court ou j'essaye de faire le plus de stunts dans une zone définie. Aujourd'hui ça sera le quartier de La Mesa à l'Est de Los Santos.





Gta V Kill the spot - Volume 1 (La Mesa)



Contribution le : Aujourd'hui 18:40:14