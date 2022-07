Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Un hélicoptère frole la catastrophe a la Pointe du Raz en Bretagne

Inscrit: 03/12/2017

Un hélicoptère frôle le crash au large de la pointe du Raz en Bretagne



Le slip a du craquer severe!!!

Aujourd'hui 19:54:15

Fabiolo Re: Un hélicoptère frole la catastrophe a la Plinre du Raz en Bretagne

Inscrit: 19/12/2012

Oui, c'est à se demander comment c'est physiquement rattrapable à cette hauteur.

Il doit avoir pas mal de puissance le moteur de cet hélico.



Il doit avoir pas mal de puissance le moteur de cet hélico.

Aujourd'hui 19:56:52