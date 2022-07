Options du sujet Imprimer le sujet

Quand tes voisins sont très bruyants + Geyser dans la rue

Une taupe découvre l'ambiance d'un festival à Saint-Gall (Suisse) :

Une fuite d'eau provoque un trou dans la rue :

Aujourd'hui 19:54:25

Quand tes voisins sont très bruyants

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45996 Karma: 23945 Lors d’un teknival, la taupe sort immédiatement de son trou pour se coller joyeusement la tête dans le caisson avant d’être instantanément propulsée dans un champ du département voisin par le premier gros kick. Quand tu vois ça pour la première fois, c’est très impressionnant.

Aujourd'hui 20:13:08