Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un avion décolle, un autre atterrit... sur la même piste 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73615 Karma: 35684



Airbus A350 takes off quick before A380 lands



Wonkabar007 Airbus A350 takes off quick before A380 landsWonkabar007 https://t.co/E7PSoycIMl

Contribution le : Aujourd'hui 20:20:02

zoondoz Re: Un avion décolle, un autre atterrit... sur la même piste 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 742 Karma: 256 Je suis sûr qu'on a un pilote de ligne ou un contrôleur aérien pour nous dire si c'est normal ou très dangereux.

Avec un oeil de béotien, ça a l'air flippant mais en même temps, je ne sais pas ce qui est normal. Quand l'avion se pose, je ne vois pas ce qui se passe devant, en bas.

Contribution le : Aujourd'hui 20:57:06

vivaberthaga Re: Un avion décolle, un autre atterrit... sur la même piste 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2300 Karma: 2380 Fabiolo A moins que les turbulences d'un 350 ne soient qu'un battement d'aile de papillon pour un 380, du moins faut espérer.

De mémoire il me semble qu'au lancement de l'A380 l'impossibilité d'utiliser la piste pendant X temps après son décollage était présentée comme un contre argument commercial.



Edit : Ca s'apparente pas mal à un show aérien

et A moins que les turbulences d'un 350 ne soient qu'un battement d'aile de papillon pour un 380, du moins faut espérer.De mémoire il me semble qu'au lancement de l'A380 l'impossibilité d'utiliser la piste pendant X temps après son décollage était présentée comme un contre argument commercial.Edit : Ca s'apparente pas mal à un show aérien https://www.youtube.com/watch?v=MQgQuVLvrOs et https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_a%C3%A9ronautique_de_Farnborough

Contribution le : Aujourd'hui 21:10:26