Ouvrir sa portière sans regarder

Une femme ouvre sa portière au moment où un motard passe à côté d'un camion. C'était bien tenté de sa part, mais ces bestioles sont coriaces.





Contribution le : Aujourd'hui 10:24:45

Re: Ouvrir sa portière sans regarder

Le chauffeur du camion a bien réagit parce qu'il se trouvait dans son angle mort en plus.

Contribution le : Aujourd'hui 10:41:00

Re: Ouvrir sa portière sans regarder

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9972 Karma: 1082 Le genre de truc qui me démarre instantanément.

C'est quand même fou de pas prendre la micro-seconde nécessaire pour vérifier avant de sortir.

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:55

Re: Ouvrir sa portière sans regarder

Le truc qu'on a déjà tous fait ou qu'on fera en sortant d'un véhicule. Soyons sincères. Par contre sa (non)réaction est pour le moins discutable.

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:10