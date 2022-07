Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Ondes de choc sonores 5 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17033 Karma: 16908 Skwatek



Pour @

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:29

FMJ65 Re: Ondes de choc sonores 1 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14559 Karma: 4542 Les orthophonistes peuvent se frotter les mains : leur avenir s'annonce radieux !!

Contribution le : Aujourd'hui 19:43:03

Surzurois Re: Ondes de choc sonores 1 #3

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4985 Karma: 4678 veux pas faire mon chieur mais une onde de choc c'est forcément sonore

Contribution le : Aujourd'hui 20:09:26