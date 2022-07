[Documentaire Techno+] Un pied chéper, un pied sur terre !

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46000 Karma: 23952

Au cœur du mouvement culturel techno, l’association Techno+ a fêté ses 25 ans d’existence en 2020.



Ses volontaires interviennent dans les freeparty pour proposer aux teufeurs des outils de réduction des risques, en particulier ceux liés à la consommation de drogues. Ils fournissent des informations objectives sur les produits qui circulent et la manière de les consommer, ils proposent leur aide, leur écoute et leur savoir-faire aux usagers.



Le film s’articule entre les témoignages de membres de l’association et de quelques compagnons fidèles, et les activités habituelles des volontaires à travers tout le pays : interventions en freeparty, réunions, assemblées, formations, scènes de la vie quotidienne.



Il raconte comment et pourquoi Techno + a été pensée et évolue, en réponse autonome de santé communautaire dans le contexte de « guerre à la drogue » qui prévaut en France depuis 1970.



De multiples péripéties policières, judiciaires et législatives jalonnent l’histoire de l’association, mais le film donne aussi et surtout à voir la fête, la joie, l’utopie, le travail et l’intelligence collective, contre vents et marées comme le dit une volontaire.



On y découvre une façon libertaire et hédoniste de vivre, de partager, de s’engager, de réfléchir et de parler sans tabou. « S’informer ne nuit pas à la santé ».



Un film réalisé, tourné et monté par Judith Du Pasquier, produit par Les champs voulus pour Techno+, entre 2018 et 2021.





Un pied chéper, un pied sur terre ! La santé communautaire en freeparty [Documentaire Techno+]

