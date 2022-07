Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un papa rattrape son bébé 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46002 Karma: 23956 Alors qu'il joue à un jeu vidéo sur son ordinateur, un papa a le réflexe de rattraper son bébé en le voyant tomber du lit conjugal.





Dad Catches Baby Falling Out of Bed - 1340762

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:54