Atterrissage d'urgence sur une route







https://www.facebook.com/100064293115662/videos/5427522457311567 Un avion quadriplace Aero Commander 100 réalise un atterrissage d'urgence sur une route près de Sandlin Bridge dans le comté de Swain, en Caroline du Nord, suite à un problème de moteur.



Le pilote raconte son aventure (en anglais) :

I speak about the emergency landing



I speak about the emergency landing

