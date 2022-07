J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5444 Karma: 8317

C est quand même la ministre britannique de l l'education...c est la que le bat blesse a mon sens, ce manque de décence des. Politique actuels.



Conservative Minister Andrea Jenkyns gives crowds outside Downing Street 'The Finger'

Contribution le : Aujourd'hui 21:06:00