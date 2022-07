Options du sujet Imprimer le sujet

kermit Recherche Titre de Film 1 #1

Je m'installe Inscrit: 23/05/2005 16:11 Post(s): 191 Karma: 438 Je recherche un film de Samuel L Jackson (sûr à 90%) dans lequel il joue une scène où, blessé et torse nu il refuse de se faire retirer un pansement sur son torse, c'est alors qu'une blonde lui montre sa poitrine (dos à la caméra) et profite de sa surprise pour lui arracher son pansement. La blonde est très "masculine" à la Nikita



Je suis allé faire un tour sur allociné pour voir un peu sa filmographie mais il a joué dans 850 films... Une aiguille dans une botte de foin !

Contribution le : Hier 23:53:43