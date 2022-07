Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Thibaut Pinot chute et reçoit un coup de poing involontaire 1 #1

Eurosport France - Quelle poisse pour Thibaut Pinot ! Le Français chute d'abord puis se prend un coup de poing dans la tête de la part d'un assistant de la Trek-Segafredo quelques secondes plus tard... #TDF2022 #LesRP Le coureur cycliste français Thibaut Pinot chute puis reçoit un coup de poing involontaire dans la tête, quelques centaines de mètres plus loin, de la part d'un assistant de la Trek-Segafredo dans la montée du Col de Pétra Félix lors de la 8ème étape du Tour de France. La poisse !Eurosport France -Quelle poisse pour Thibaut Pinot ! Le Français chute d'abord puis se prend un coup de poing dans la tête de la part d'un assistant de la Trek-Segafredo quelques secondes plus tard... #TDF2022 #LesRP

