Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Logiciel pour sous-titres 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10724 Karma: 4645 Bonjour !



Je cherche des conseils de quelqu'un qui connaisse bien le logiciel Subtitle Workshop.

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:18