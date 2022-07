La symphonie des jeux vidéo aux Chorégies d'Orange du 08/07/2022

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8404 Karma: 3605

Salut,





Sur France 5 , le 08 Juillet était diffusé , la symphonie des jeux vidéo aux Chorégies d'Orange, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça pas mal, ils sont passé par toutes sortes de jeux vidéo de tout temps, StreetFighter / jeux d'époque pixel / Halo x2 / Assassin's Creed, Heavy Rain, The Last of Us part1 et 2 / Journey / The Witcher x2 / Skyrim / Ori ... et d'autres que j'oubli .



Dommage pas de Final Fantasy ou de MGS .



Bref si quelqu'un à un peut de temps à perdre voila, c'est superbe à écouter.





( gros coups de coeur pour Journey )







Au spectacle chez soi - La symphonie des jeux vidéo aux Chorégies d'Orange - (08/07/2022)

