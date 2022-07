Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Son bagage cabine passe nickel 1 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14113 Karma: 9852



Mais pas sûr qu’avec ce nouvel accessoire, elle respecte encore le gabarit.



Un voyageur qui s’apprête à embarquer dans un avion prouve au personnel que sa valise respecte la taille maximale des bagages cabine.Mais pas sûr qu’avec ce nouvel accessoire, elle respecte encore le gabarit.

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:01

rompich Re: Son bagage cabine passe nickel 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1611 Karma: 367 Le personnel est bien gentil de vouloir l'aider.

Tu joues au con, tu râtes l'avion !

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:27

Gog077 Re: Son bagage cabine passe nickel 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1334 Karma: 694 @rompich C'est plutôt les compagnies qui jouent au con à te faire chier parce que ton bagage dépasse de 2 cm de leur gabarit de plus en plus ridicule.

Contribution le : Aujourd'hui 12:32:05