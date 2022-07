Accélérateur bloqué et frein HS sur une voiture modifiée

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14116 Karma: 9854

Une Mercury Comet de 1964 a été modifiée par un passionné, qui a notamment changé le moteur pour la pousser à 1300 chevaux. Le youtuber de la chaîne AutotopiaLA embarque avec le propriétaire pour un petit tour de démonstration.



Problème : l'accélérateur est un petit peu bloqué.

Solution du conducteur : compenser par la pédale de frein et continuer la balade.

Nouveau problème quelques kilomètres plus tard : les freins n'encaissent pas sur la durée et finissent par complètement lâcher, à quelques mètres d'un feu rouge où des voitures sont arrêtées, et la voiture est lancée à environ 72 km/h.







Tout le monde s'en est sorti vivant.



J'ai limité la vidéo à la portion qui contient les prises de vue d'accident. Mais vous pouvez la voir entièrement en cliquant dessus pour avoir tout le contexte avant et après.

