La boulette du footballeur William Akio

OneSoccer - WHAT DID WE JUST WITNESS!? One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line #FIFA22 | #FUT | #soccer Lors d'un match de football de la Canadian Premier League contre les Wanderers d’Halifax, l'attaquant William Akio, de l'équipe Valour FC, réussit l'exploit de dégager le ballon alors que celui-ci est en train de franchir la ligne de but adverse.OneSoccer - WHAT DID WE JUST WITNESS!?One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line#FIFA22 | #FUT | #soccer

Aujourd'hui 17:31:07