Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Quand tu te réveilles la tête dans le c*l 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17064 Karma: 16984



@LeFreund j'adore, j'adopte j'adore, j'adopte

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:51

LeFreund Re: Endormissement imprévu 1 #2

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6103 Karma: 16270 Kilroy1 j'aurai titré "Quand tu te réveilles la tête dans le cul" @

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:26