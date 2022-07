Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer La première image du télescope James Webb 2 #1

Je masterise !

Elle est enfin là : après des années d'attente, la première image du télescope James Webb a été dévoilée lundi aux yeux du monde, un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.



La suite de l'article si ça vous intéresse est à lire



Et une autre image publiée par la NASA aujourd'hui montre le bord d’une jeune région de formation d’étoiles proche NGC 3324 dans la nébuleuse Carina.



Elle est enfin là : après des années d'attente, la première image du télescope James Webb a été dévoilée lundi aux yeux du monde, un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.

La suite de l'article si ça vous intéresse est à lire ici

Et une autre image publiée par la NASA aujourd'hui montre le bord d'une jeune région de formation d'étoiles proche NGC 3324 dans la nébuleuse Carina.

Jihel Re: La première image du télescope James Webb 0 #2

Je viens d'arriver



D'ailleurs je trouve celle de NGC 7318B magnifique surtout en full résolution (150MB l'image )



Toutes les images sont dispo en full résolution sur cette page https://webbtelescope.org/resource-gallery/images D'ailleurs je trouve celle de NGC 7318B magnifique surtout en full résolution (150MB l'image

