Skwatek Un puma attaque John dans RDR2 #1

Koreus Addict





RDR2 - Cougar prevents John from building a houseUn puma attaque John John est sans cesse attaqué par un puma pendant qu'il construit une maison en bois dans le jeu vidéo Red Dead Redemption 2.RDR2 - Cougar prevents John from building a houseUn puma attaque John

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:57

deepo Re: Un puma attaque John dans RDR2 #2

Si je capte bien, c'est une cinématique avec qte pendant laquelle le joueur ne peut rien faire et un cougar qui passe par là vient casser les couilles?

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:03