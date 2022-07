Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46032 Karma: 23994 Au cours d'une nuit dans un village du sud de l'Inde, un éléphant affamé détruit la façade d’une maison pour atteindre de la nourriture dans la cuisine avec sa trompe.



Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46032 Karma: 23994 deepo : Comment oses-tu parler de « rats » ???



Edit/ @deepo : Voilà qui est mieux. Tu es tout pardonné. : Comment oses-tu parler de « rats » ???Edit/ @: Voilà qui est mieux. Tu es tout pardonné.

