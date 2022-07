Belle performance avec une Guimbarde

Je suis accro Inscrit: 24/01/2013 12:12 Post(s): 1873 Karma: 620

Après avoir découvert Otyken ici il me semble et redécouvert cet instrument qu'on voyait avant dans les westerns notamment. Je suis tombé sur une performance assez sympathique de Guimbarde (Jaw Harp).



ça démarre à 1 min environ. Et on si vous n'aimez pas les cris d'animaux, ça reprend à 3 min 48.



Olena UUTAi. Earth music Jaw Harp

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:59