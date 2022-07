Un homme galère avec une brouette + Un enfant demande un shot dans un bar

Options du sujet Imprimer le sujet

Un petit garçon demande un shot à une serveuse dans un bar. Cette dernière lui sert alors un shot sans alcool, trinque avec lui, puis l'enfant a même droit à un petit bonus.





Contribution le : Aujourd'hui 09:35:58

alfosynchro Re: Un homme galère avec une brouette 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10733 Karma: 4650 On a tous commencé* en faisant ce genre d'expérience.



* en tout cas dans le bâtiment.

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:34