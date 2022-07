Supercellule tornadique filmée par avion

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3992 Karma: 2276





Pour le tournage d'une série documentaire pour Disney+ "America The Beautiful", l'équipe de V/SPEED à capturé une supercellule orageuse productrice de tornade près de Lubbock, Texas.



Pour en savoir un peu plus sur comment cela a été filmé :



