Wiliwilliam Sonate au clair de lune au marimba et vibraphone 2 #1

Magnifique quintette de percussions, arrangé par Peter Lawrence.



Christian Benning Percussion Group: Moonlight Sonata - 3rd Mvt. (L. v. Beethoven, arr. P. Lawrence)

CrazyCow Re: Sonate au clair de lune au marimba et vibraphone 0 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16937 Karma: 24206



Je serais curieux de savoir comment réagirait Beethoven en entendant cet arrangement 200 ans plus tard Top !1:26 C’est la première fois que je m’en rends compte, mais il n’y aurait pas un lien entre la BO des Choristes et Beethoven ?Je serais curieux de savoir comment réagirait Beethoven en entendant cet arrangement 200 ans plus tard

