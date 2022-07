Neutralisation courageuse et héroïque d'une cellule dormante (debout)

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2322 Karma: 2421

@Meph974 Juste pour déplorer qu'on laisse à de tels individus le privilège de porter des armes et de s'en servir comme bon leur semble. Et que leurs supérieurs, syndicats et soutiens justifient ceci en affirmant que ces engeances sont une minorité. D'où ma métaphore, si c'est si infime que ça pourquoi ne pas faire le ménage (ça ne peut qu'être rapide) et ainsi tout ce qui sera visible sera propre.

Je précise qu'à titre perso je suis viscéralement anti flic, mais si je suis capable de respecter (sans être d'accord) celui qui fait ce métier par conviction de la chose publique, je vomi ceux qui se servent de la fonction pour assouvir leurs pulsions ou compenser leurs frustrations.

Contribution le : Aujourd'hui 21:50:12