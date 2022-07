Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Ce qu'il ne faudrait pas faire lorsque l'on descend des escaliers avec une moto 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6136 Karma: 16300 Ce qu'il ne faudrait pas faire lorsque l'on descend des escaliers avec une moto :

Vous navigateur est trop vieux



- chaussures CHECK

- gants CHECK

- casque CHECK



J'ai malheureusement aucune info sur l'état de santé de cette personne mais je peux affirmer qu'il a du avoir mal.

Contribution le : Aujourd'hui 23:14:28