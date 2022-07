Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46053 Karma: 24020









KITV4 - Meteorologist Malika Dudley - Unreal footage of waves crashing OVER the Keauhou Kona Surf & Racquet club. Details on what happened there, tonight on our KITV news at 5 and 10pm. @kitv4 : Isabella Sloan Une énorme vague frappe un immeuble situé au bord de l'océan à Kahaluu-Keauhou, à Hawaï.KITV4 - Meteorologist Malika Dudley - Unreal footage of waves crashing OVER the Keauhou Kona Surf & Racquet club. Details on what happened there, tonight on our KITV news at 5 and 10pm. @kitv4: Isabella Sloan

Aujourd'hui 12:24:16