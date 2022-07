Options du sujet Imprimer le sujet

Dalton Smith réalise un joli saut avec un pogo stick en passant par-dessus une barre placée à 3m65 de hauteur durant le Pogopalooza 2022, établissant ainsi un nouveau record du monde.

