Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Camera sur le maillot lors du match Cologne - Milan AC 1 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13716 Karma: 13697



Sportitalia - MATCH DELL’INNOVAZIONE Durante la partita di pre campionato trasmessa ieri in esclusiva su #Sportitalia tra Colonia e Milan, è stato possibile, grazie a una nuova tecnologia, far indossare ad alcuni giocatori una vera e propria telecamera Risultato ? Sportitalia - MATCH DELL’INNOVAZIONEDurante la partita di pre campionato trasmessa ieri in esclusiva su #Sportitalia tra Colonia e Milan, è stato possibile, grazie a una nuova tecnologia, far indossare ad alcuni giocatori una vera e propria telecamera Risultato ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:10:17

-Flo- Re: Camera sur le maillot lors du match Cologne - Milan AC 0 #2

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14129 Karma: 9899 Rah je déteste les prises de vue en grand angle comme ça, ça déforme tout et on ne se rend pas compte des distances.



Mais c'est dommage parce que sinon j'adore l'idée.

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:00