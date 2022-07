emission de télé , la petite fille s'en va avec le scooter

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2357 Karma: 1324











https://twitter.com/tqpinfo/status/1548867770661617668



La petite Giovanna Callejón était sur le plateau du programme pour jouer avec sa mère, lors de sa participation, une publicité pour une moto a commencé qu'ils l'ont laissée s'amuser, sans imaginer ce qui se passerait .



En raison d'une certaine négligence, ils n'ont pas réalisé que la moto était allumée, la fille a tourné la manette des gaz et a roulé vers la production.



Giovanna a démarré la moto vers les caméramans du programme, pendant l'émission, vous pouvez voir comment la fille perd le contrôle et tout ce qu'elle fait est de s'accrocher au guidon.



Heureusement, un des membres du personnel a pu la retenir avant qu'elle ne heurte le sol ou un mur et ne tombe sous le véhicule lourd et ne soit victime d'un accident car elle n'avait pas de protection adéquate.



Contribution le : Hier 23:19:49