Un homme pris dans un incendie avec une pelleteuse (Espagne)

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46062 Karma: 24036

Un homme sort des flammes en courant après avoir essayé de stopper la progression d'un incendie en faisant un coupe-feu dans un champ avec une pelleteuse à Tábara, en Espagne. Transporté à l'hôpital, il est gravement brûlé.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles





Burning man escapes Spanish wildfire, taken to hospital

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:36