Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Alpagarde du corps 6 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14140 Karma: 9927 Un bélier s'approche de quelqu'un qui souhaite le nourrir. Ce n'est pas du goût de son alpagarde du corps qui estime que l'importun s'est trop approché de son client.





Tags : Alpaga, lama, mouton, tampon, plaquage

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:06

Mitri Re: Alpagarde du corps 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9988 Karma: 1089 Etrange, habituellement les lama sont là pour cogner sur les humains dans les enclos

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:00

Skwatek Re: Alpagarde du corps 0 #3

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46067 Karma: 24044 L’alpaga ne serait-il pas un animal un poil rancunier ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:27:07

Loom- Re: Alpagarde du corps 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8452 Karma: 3627 Il semble sonné le bélier :0

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:45

Gog077 Re: Alpagarde du corps 0 #5

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1347 Karma: 700 Est-ce qu'on a alpagué l'alpaga ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:49:30

CrazyCow Re: Alpagarde du corps 0 #6

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16960 Karma: 24237 L’alpaga a cru qu’il était un bélier

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:12