Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Quand terminator en prit un sacré coup ! 1 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14607 Karma: 4570

Un peu de dérision zéro degré dans ce monde brutes !

En tout cas, on se demande encore quelle mouche a bien pu piquer Kirk pour tomber dans pareil navet ???!!!

Afficher le spoil Mais nous retiendrons la célébrissime réplique : "J'aime pas tellement les cornichons, j'aime les cactus !"



A moins que ça soit Conan....Un peu de dérision zéro degré dans ce monde brutes !En tout cas, on se demande encore quelle mouche a bien pu piquer Kirk pour tomber dans pareil navet ???!!!

Contribution le : Aujourd'hui 10:45:46