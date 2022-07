Sauvé d'un chute mortelle en escalade

Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ-

Un homme perd prise en escalade, un piton cède sous le poids et il va tomber jusqu'à un autre homme, a priori sauvé par le piton precedent.

Le cri du gars qui sent la mort arriver...C'est glaçant...







Le cri du gars qui sent la mort arriver...C'est glaçant...

Aujourd'hui 18:22:22

FMJ65

La protection n'est pas un piton mais un coinceur. Il se prend un bon vol quand même.

Aujourd'hui 18:56:35