-Flo- Faire des photos d'un concert

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14148 Karma: 9943 Un homme essaie de prendre des photos à un concert, mais l’appareil photo de son téléphone ne veut pas fonctionner. Malgré tous ses efforts, il n’a pas réussi à mettre le doigt sur le problème.





Hier 23:16:47