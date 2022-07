Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek [Trailer] Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46077 Karma: 24062 La première bande-annonce du film « Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs » dont la sortie en salles est prévue pour le 1er mars 2023.





Donjons & Dragons - Bande-annonce VOST [Au cinéma le 1er mars 2023]

deepo Re: [Trailer] Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1060 Karma: 561 Chris pine est vraiment un acteur exceptionnel! Par sa seule présence, il arrive à faire en sorte que le film perde 80% de son intérêt à mes yeux et son jeux d'acteur fait que j'ai envie de payer pour ne pas voir le film.

