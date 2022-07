Éboueur basketteur + Accident de camion-citerne

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46077 Karma: 24062 Un éboueur lance des sacs d'ordures dans le camion-poubelle.



Un chauffeur perd le contrôle de son camion-citerne en essayant d'attraper une boîte de nourriture tout en conduisant. Le camion se renverse dans un champ, déversant 60 litres de carburant. Heureusement, personne n'a été blessé.



Contribution le : Aujourd'hui 11:12:22

2) 60 litres de carburant ? Je sais que l'essence devient précieuse mais quand même 1) Joli ! Par contre s'il se rate le sac peut bien exploser par terre2) 60 litres de carburant ? Je sais que l'essence devient précieuse mais quand même

Contribution le : Aujourd'hui 11:15:07

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6201 Karma: 4980 1/ balaise, plus qu'un basketteur car le gars te fait ça avec des sacs de taille et surtout poids différents.



2/ @CrazyCow Je crois pas que ça vienne de la remorque, effectivement.

Contribution le : Aujourd'hui 11:23:32