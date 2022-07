Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate The Rolling Stones...à la harpe 1 #1

Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 672 Karma: 1465

Day 273 : Paint it, black / The Rolling Stones // François Pernel : harp cover



François Pernel, harpiste français, nous propose une version très douce de ce hit des Rolling Stones.

Contribution le : Aujourd'hui 11:36:37

Mitri Re: The Rolling Stones...à la harpe 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9994 Karma: 1091

@psikopate a écrit:



Day 273 : Paint it, black / The Rolling Stones // François Pernel : harp cover



François Pernel, harpiste français, nous propose une version très douce de ce hit des Rolling Stones.



ça a changé les Rolling Stones Citation :ça a changé les Rolling Stones

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:51

Le_Relou Re: The Rolling Stones...à la harpe 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2386 Karma: 1343 @psikopate t'étais pas obligé de partager la liste de lecture complète



Voici la vidéo en question



Day 273 : Paint it, black / The Rolling Stones // François Pernel : harp cover

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:57