Climbing big air

Pour rebondir sur le dernier fil de LeZ, je vous propose trois séquences sur des mégas plombs (=chutes dans le jargon de l'escalade) de deux légendes de l'escalade britanniques, en la personne de Steve Mac Clure et de Dave Mac Leod, deux écossais qui n'ont eu de cesse durant leur carrière de pousser le bouchon du "trad" toujours un peu plus loin.

Le "trad", c'est le style d'escalade traditionnel au Royaume-Unis : escalader une face sans protection à demeure. C'est donc toi qui pose tes propres protections (coinceurs, friends, ballnuts, crochet, etc...). Et généralement plus c'est dur et moins il y a d'endroits où protéger et donc plus la hauteur entre deux points peut être grande. D'où ces mégas plombs. Ca ne se termine pas toujours aussi bien...

Le style le plus pur, c'est poser les protections au fur à mesure que tu grimpes, ce qui bien entendu rend la chose encore plus difficile.





Le plomb de Steve Mac Clure dans Lexington en septembre 2021. Ca fait pas rire .... sauf lui ! En gros il dit qu'il a eu l'impression de voler tellement longtemps qu'il a cru qu'il allait toucher le sol (il n'était pas loin, dans les 2m de marge ...).











Le plomb de Dave MacLeod avec retour au sol, dans Hold Fast , Hold True en 2019. Il était à environ 8m. Il a eu beaucoup de chance, surtout avec le tapis de bloc. Rétrospectivement il était assez remonté contre lui car même avec ses plus de 40 ans d'expérience, il a tenté un essai alors qu'il n'était pas vraiment prêt et que les conditions n'étaient pas du tout favorables.









A propos de Dave, difficile de ne pas citer son légendaire vol dans Rhapsody en 2006. Il a pris des dizaines de plombs pour faire cette ligne, dont 3 de plus de 20m. Sonny Trotter en a pris plus de 50 dans la même voie .... Même pas en rêve .....





Contribution le : Aujourd'hui 12:46:29