Agriculteurs en renfort contre un incendie dans l'Oise

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2478 Karma: 1749



@defds a écrit:

Ils ont aussi réussi à sauver une partie de leurs récoltes.



Même pas certain que c'étaient les leurs, à mon avis si c'était dans le coin ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider les voisins.



Avec les incendies le problème devient de plus en plus prégnant : la disparition des agriculteurs "locaux" et pourtant ce sont eux qui ont la meilleure connaissance du terrain.

On le voit bien en Gironde avec les agriculteurs qui facilitent le travail des pompiers.



Quand nos Anciens ne seront plus là, c'est toute cette intelligence qui sera perdue.



Pour terminer sur une note optimiste :





Midnight Oil - Beds Are Burning (Our Common Future / 1989) Citation :Même pas certain que c'étaient les leurs, à mon avis si c'était dans le coin ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider les voisins.Avec les incendies le problème devient de plus en plus prégnant : la disparition des agriculteurs "locaux" et pourtant ce sont eux qui ont la meilleure connaissance du terrain.On le voit bien en Gironde avec les agriculteurs qui facilitent le travail des pompiers.Quand nos Anciens ne seront plus là, c'est toute cette intelligence qui sera perdue.Pour terminer sur une note optimiste :Midnight Oil - Beds Are Burning (Our Common Future / 1989)

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:18