Krust Evolution physique de Michael Jackson

Je vous partage un petit tweet vidéo qui retrace l'évolution de Michael Jackson.

C'est assez impressionnant.





FMJ65 Re: Evolution physique de Michael Jackson

Où comment devenir un alien en 120 étapes (ou opérations ...).

Ca fait un peu mal à regarder tout de même ! Comment peut-on en arriver à s'infliger ça ?....



Ca fait un peu mal à regarder tout de même ! Comment peut-on en arriver à s'infliger ça ?....

deepo Re: Evolution physique de Michael Jackson

Ce genre de vidéos se trouvait déjà sur MCM alors qu'il était encore vivant.

Oui parce qu'il est mort depuis le temps.





et il manque la dernière Sans vouloir être condescendant, t'as 20 ans de retard.Ce genre de vidéos se trouvait déjà sur MCM alors qu'il était encore vivant.Oui parce qu'il est mort depuis le temps.et il manque la dernière photo.

Turbigo Re: Evolution physique de Michael Jackson

@FMJ65 a écrit:

Où comment devenir un alien en 120 étapes (ou opérations ...).



Ca fait un peu mal à regarder tout de même ! Comment peut-on en arriver à s'infliger ça ?....



et il est Français (NSFW). Citation : Y'a pire et il est Français (NSFW).

zoynot Re: Evolution physique de Michael Jackson

Car ce mec c'est un paquet de souffrance ambulant, avec son vitiligo et ses problèmes psy...

Triste destin !

Triste destin !

