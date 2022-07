Une séance photo de mariage spectaculaire

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3992 Karma: 2023 Un couple de mariés en plein séance de photoshoot va avoir une sacrée surprise à l'arrivée du véhicule (et ce n'est pas ce que vous croyez...)







C'est donc cela qu'on appelle un photo bomb en bonne et due forme ?

@Berousky a écrit:

C'est pas pendant l'explosion de Beyrouth en 2020 ?



D'après les commentaires ce serait bien cela... Citation :D'après les commentaires ce serait bien cela...

